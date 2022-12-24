Мария Погребняк продемонтрировала образ за 130 миллионов и достала пачку денег из сумки
Мария Погребняк ошеломила "луком" за 130 миллионов и пачкой денег.
Мария Погребняк не стесняется роскошной жизни, расхаживая в роскошных нарядах и аксессуарах. Оказалось, что ее недавний «лук» стоит 130 миллионов.
Так, руку Погребняк украшает кольцо марки Graff за 110 миллионов. Оно имеет центральный камень в 10 карат и полтора карата на камнях справа и слева. Также у девушки есть часы с бриллиантами, которые сейчас нигде не найти.
В гардеробе присутствует и платье от российского дизайнера, правда стоимость уже поскромнее – 25 тысяч. Похвастаться можно сумкой со стразами от Alexander Wang стоимостью в 100 тысяч.
Погребняк призналась, что теперь носит с собой 50 тысяч наличными. Однажды она потеряла все свои карты в аэропорту.
Недавно мы писали, что Мария Погребняк раскрыла секрет идеальных отношений с мужем.