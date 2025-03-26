Мария Погребняк призвала мужчин платить домохозяйкам 200 тысяч рублей в месяц

Блогерша Мария Погребняк призвала мужчин платить женам-домохозяйкам зарплату. По ее мнению, женщины, следящие за порядком в доме, должны получать не менее 200 тысяч рублей в месяц.

Погребняк возмутили мужчины, которые не ценят труд своих дам. Она отметила, что даже если женщина сидит дома, это не значит, что она не работает. Звезда соцсетей подчеркнула, что ей было бы очень тяжело постоянно убирать, готовить и следить за детьми.

«Это колоссальный труд и очень за них обидно, когда мужья обесценивают их. Потому что это работа, на которую уходит уйма времени, сил, энергии: постирай, погладь, приготовь, убери, за детьми присмотри... Это замкнутый круг нон-стоп. А потом встреть мужа с улыбкой, а мужики еще и срываются после работы на них», - поделилась Мария в личном блоге.

По словам Погребняк, мужчины обязаны ценить труд домохозяек и поддерживать их финансово. Например, выплачивать зарплату – около 200 тысяч рублей. Она считает, что это покрывает ту работу, которую выполняют женщины без выходных, отпусков и больничных.

Ранее Мария Погребняк заговорила о пятой беременности.