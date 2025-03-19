Блогер Мария Погребняк рассказала о своей худобе и желании родить пятого ребенка

Блогер Мария Погребняк ответила на критику своей внешности. Многодетная мать заверила, что ее чрезмерная худоба нравится мужу, бизнесмену Игорю Головинскому.

«Да, у меня худоба. Но она явно не специально... Меня не расстраивают такие комментарии. Мне нравится моя фигура, моему мужу тоже. Я счастливый человек. У меня очень много энергии, я хорошо питаюсь. Могу позволить себе все и не толстеть», — заверила Погребняк в личном блоге.

Мария также заверила, что практически не поправилась во время четвертой беременности и быстро пришла в форму, так как вела здоровый образ жизни и регулярно занималась спортом.

Кроме того, блогер призналась, что готова стать матерью в пятый раз. Отвечая на вопрос журналиста о желаемом поле будущего ребенка, она ответила, что будет рада и девочке, и пятому сыну.

«Как Бог даст! Раньше хотела дочку, а сейчас я вижу, какие у меня замечательные сыновья! Так что будет чудесно, если снова сыночек», — разоткровенничалась погребняк в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Мария Погребняк не скрывает, что неоднократно улучшала внешность при помощи косметологов и пластических хирургов. В последний раз ей ушили диастаз, скорректировали скулы и грудь. На процедуры 37-летняя мать четверых детей потратила 3,5 миллиона рублей. Она заверила, что не собирается стареть естественным образом.