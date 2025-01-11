Мария Погребняк показала фигуру через месяц после пластики у Тимура Хайдарова
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Блогер Мария Погребняк показала результаты пластических операций, сделанных у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. После рождения четвертого ребенка она жаловалась на диастаз, а также на изменившуюся форму груди.
После пластики живота и груди прошел месяц, и Мария вместе с мужем и трехмесячным сыном Владимиром отправилась отдыхать на Маврикий. В своем блоге она продемонстрировала фигуру в слитном купальнике черного цвета.
Монокини подчеркнул стройную фигуру и тонкую талию Погребняк, а также ее худые ноги. Судя по всему, Мария осталась довольна результатами пластики, так как сняла уже несколько видео, на которых позирует у зеркала.
Ранее Тимур Хайдаров рассказал порталу «Страсти», как прошла операция Марии Погребняк через два месяца после родов. Он пояснил, что диастазом называют расхождение прямых мышц живота, который часто возникает после беременности, особенно у стройных девушек, вынашивающих большой плод. Из-за диастаза талия становится шире. Говоря о случае Погребняк, доктор отметил, что операция была непростая, так как были ряд особенностей.