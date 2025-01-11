Мария Погребняк показала фигуру через месяц после пластики у Тимура Хайдарова

Блогер Мария Погребняк показала результаты пластических операций, сделанных у скандально известного хирурга Тимура Хайдарова. После рождения четвертого ребенка она жаловалась на диастаз, а также на изменившуюся форму груди.

После пластики живота и груди прошел месяц, и Мария вместе с мужем и трехмесячным сыном Владимиром отправилась отдыхать на Маврикий. В своем блоге она продемонстрировала фигуру в слитном купальнике черного цвета.

Монокини подчеркнул стройную фигуру и тонкую талию Погребняк, а также ее худые ноги. Судя по всему, Мария осталась довольна результатами пластики, так как сняла уже несколько видео, на которых позирует у зеркала.