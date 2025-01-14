Мария Погребняк опубликовала редкое фото с мужем и сыном
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Мария Погребняк опубликовала редкое фото с мужем и сыном. Об этом стало известно из соцсетей.
Блогерша Мария Погребняк в четвертый раз стала матерью в сентябре 2024 года. Она родила сына, которого назвала Владимиром, от бизнесмена Игоря Головинского.
Сейчас пара отдыхает на Маврикии, где возлюбленные планирует сыграть свадьбу. Погребняк поделилась в соцсетях свежим фото с женихом и младшим сыном.
«Какие сладкие, съесть их хочется», — подписала снимок она.
На кадрах не видно лица малыша, которого на руках держит его отец. Погребняк же позирует на снимке в вязаном платье светло-голубого цвета.
Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк сообщила о проблемах со здоровьем на Маврикии. Знаменитость призналась, что перенесла сильнейшее отравление.