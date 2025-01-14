НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 января 2025, 17:37
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Мария Погребняк опубликовала редкое фото с мужем и сыном

Мария Погребняк опубликовала редкое фото с мужем и сыном

© Starface.ru

Мария Погребняк опубликовала редкое фото с мужем и сыном. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Мария Погребняк в четвертый раз стала матерью в сентябре 2024 года. Она родила сына, которого назвала Владимиром, от бизнесмена Игоря Головинского.

Сейчас пара отдыхает на Маврикии, где возлюбленные планирует сыграть свадьбу. Погребняк поделилась в соцсетях свежим фото с женихом и младшим сыном.

«Какие сладкие, съесть их хочется», — подписала снимок она.

Мария Погребняк опубликовала редкое фото с мужем и сыном

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На кадрах не видно лица малыша, которого на руках держит его отец. Погребняк же позирует на снимке в вязаном платье светло-голубого цвета.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк сообщила о проблемах со здоровьем на Маврикии. Знаменитость призналась, что перенесла сильнейшее отравление.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Мария Погребняк
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