Мария Погребняк опубликовала редкое фото с мужем и сыном. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Мария Погребняк в четвертый раз стала матерью в сентябре 2024 года. Она родила сына, которого назвала Владимиром, от бизнесмена Игоря Головинского.

Сейчас пара отдыхает на Маврикии, где возлюбленные планирует сыграть свадьбу. Погребняк поделилась в соцсетях свежим фото с женихом и младшим сыном.

«Какие сладкие, съесть их хочется», — подписала снимок она.