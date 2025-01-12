«Думала, уеду на скорой»: Мария Погребняк сообщила о проблемах со здоровьем на Маврикии

Мария Погребняк вышла на связь с тревожными новостями. В личном блоге знаменитость, улетевшая с мужем и сыном на Маврикий, призналась, что сильно отравилась и даже думала вызывать скорую помощь.

Недавно Мария Погребняк отправилась отдыхать на Маврикий вместе с супругом, бизнесменом Игорем Головинским, и четырехмесячным сыном Владимиром. Блогер рассказывала, что планирует провести на острове целый месяц и за это время загореть до свадьбы. Однако внезапно бизнесвумен вышла на связь и сообщила о непредвиденных обстоятельствах, встревожив подписчиков.

«Худшая ночь. Думала, уеду на скорой», — заявила Мария Погребняк.

Знаменитость опубликовала в соцсети фото, на котором предстала перед камерой на диване в разбитом состоянии. Судя по внешнему виду Марии Погребняк, она явно чувствует себя плохо и ей не удалось выспаться ночью. Блогер рассказала, что перенесла «сильнейшее отравление едой» и «обезвоживание организма», но уже идет на поправку.

«Планы на ближайшее время — загореть. Но сегодня мои планы явно не реализуются. Впервые в жизни я так сильно отравилась, что думала, придется ночью ехать в госпиталь. Полное обезвоживание организма. Благо помогли лекарства, которые я брала с собой. Сейчас восстанавливаюсь, надеюсь, что уже завтра буду полностью здорова», — поделилась бизнесвумен в своем Telegram-канале.

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