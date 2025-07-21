Мария Миногарова выложила кадры из ЗАГСа с возлюбленным Александром Горчилиным. Об этом стало известно из соцсетей.

Слухи о свадьбе между Марией Миногаровой и Александром Горчилиным ходят последний год — однако знаменитости пока не выкладывали фотографий с торжества. На днях модель поделилась совместными снимками с избранником на фоне ЗАГСа.

«Невероятный фотоотчет как мы сходили в ЗАГС. Будем жениться, получается», — подписала кадры она.