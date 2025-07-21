НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 июля 2025, 09:54
1 мин.

Мария Миногарова выложила кадры из ЗАГСа с возлюбленным Александром Горчилиным

Мария Миногарова выложила кадры из ЗАГСа с возлюбленным Александром Горчилиным

© Starface.ru

Мария Миногарова выложила кадры из ЗАГСа с возлюбленным Александром Горчилиным. Об этом стало известно из соцсетей.

Слухи о свадьбе между Марией Миногаровой и Александром Горчилиным ходят последний год — однако знаменитости пока не выкладывали фотографий с торжества. На днях модель поделилась совместными снимками с избранником на фоне ЗАГСа.

«Невероятный фотоотчет как мы сходили в ЗАГС. Будем жениться, получается», — подписала кадры она.

Мария Миногарова выложила кадры из ЗАГСа с возлюбленным Александром Горчилиным

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На снимках видно, что пара выбрала «Екатерининский зал», который находится в Краснодаре.

Поклонники тут же начали поздравлять возлюбленных со скорой свадьбой в комментариях: «Краснодар тряханет!», «Вы довольны — мы довольны!», «Счастья! Здоровья! Горько!».

Ранее мы писали о том, что беременная Агата Муцениеце потратит на свадебный наряд сотни тысяч рублей.