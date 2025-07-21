Мария Миногарова выложила кадры из ЗАГСа с возлюбленным Александром Горчилиным
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Мария Миногарова выложила кадры из ЗАГСа с возлюбленным Александром Горчилиным. Об этом стало известно из соцсетей.
Слухи о свадьбе между Марией Миногаровой и Александром Горчилиным ходят последний год — однако знаменитости пока не выкладывали фотографий с торжества. На днях модель поделилась совместными снимками с избранником на фоне ЗАГСа.
«Невероятный фотоотчет как мы сходили в ЗАГС. Будем жениться, получается», — подписала кадры она.
На снимках видно, что пара выбрала «Екатерининский зал», который находится в Краснодаре.
Поклонники тут же начали поздравлять возлюбленных со скорой свадьбой в комментариях: «Краснодар тряханет!», «Вы довольны — мы довольны!», «Счастья! Здоровья! Горько!».
Ранее мы писали о том, что беременная Агата Муцениеце потратит на свадебный наряд сотни тысяч рублей.