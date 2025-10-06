Мария Миногарова и Александр Горчилин сыграли вторую свадьбу в Санкт-Петербурге

36-летняя Мария Миногарова и 33-летний Александр Горчилин сыграли вторую свадьбу в Санкт-Петербурге. Они устроили фотосессию в модных образах, а кадрами поделились в соцсетях.

Мероприятие прошло в ЗАГСе №1 на Английской набережной. В течение праздника звездная пара несколько раз меняла образы. Для официальной регистрации Миногарова выбрала футболку и юбку, а также черные туфли. Александр Горчилин сочетал пиджак с рубашкой и шортами MAISON MARGIELA, все было в черном цвете.

Для свадебной прогулки по городу невеста переоделась в комбинезон и юбку от дизайнерского бренда, дополнив образ фатой от того же модного дома. Жених поддержал стиль, выбрав костюм и лонгслив, а также туфли.

Напомним, что Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в день ее рождения в марте 2025 года, о чем пара сообщила в своих социальных сетях. Официально брак был зарегистрирован 3 сентября в Краснодаре, и для обоих знаменитостей он является первым. Свой роман Мария и Александр раскрыли в День всех влюбленных.

Ранее мы писали о том, что кинокритик Голубчиков связал пропажу Горчилина из кино с отменой Серебренникова.