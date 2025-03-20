Кинокритик Голубчиков связал пропажу Горчилина из кино с отменой Серебренникова

В середине марта СМИ и Telegram-каналы опубликовали новость — модель Маша Миногарова выходит замуж. Предложение ей сделал актер Александр Горчилин, которого многие зрители знали по «Папиным дочкам», но успели позабыть из-за отсутствия новых проектов. Из-за критики и насмешек вокруг жениха Маша вынуждена защищать его в глазах общественности и напоминать, что Горчилин известен еще и по другим киноработам. По каким именно и почему в последние годы Александр ушел в тень — узнал портал «Страсти».

Еще на заре карьеры актер действительно снялся в ситкоме «Папины дочки». Там он сыграл парня Жени Васнецовой. Но на этом его путь в кино только начинался. Затем были «Закон каменных джунглей», «Ученик», «Дельфин: 387», «Гармония, «Лето», «Псих», «Happy End» и режиссерский проект «Кислота». Последняя лента с участием Александра вышла в 2022 году — «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. А после этого у него началась творческая пауза.

По мнению кинокритика Александра Голубчикова, отсутствие Горчилина в новых проектах может быть связано как раз с его работой с Серебренниковым, который уехал из России после начала СВО. Также не исключено, что и сам актер придерживается позиции, с которой сейчас сниматься не берут.

«Его имя больше ассоциируется с проектами Кирилла Серебренникова. А с учетом того, что последние годы Серебренников в России не работает, видимо, пул актеров, которые с ним чаще всего работали, как-то немножечко рассосался. Ну и потом мы чаще видели Горчилина в проектах, которые снимались для фестивалей. Он талантливый парень, и „Кислота“ — это был действительно очень интересный проект, режиссерский такой манифест поколения, забытого родителями. Что же касается других его проектов, я думаю, что как-то все это связано с его позицией. Мы знаем, что достаточно большое сейчас количество актеров, которые в начале СВО обозначили свою позицию, и это прикрыло им путь к съемкам. Думаю, что дело, наверное, в этом», — отметил кинокритик.

На «Кинопоиске» указано, что последним проектом Горчилина на данный момент является «Икария». Однако Голубчиков подчеркнул — это «мертвая» лента, которую никто и никогда не увидит.

«Там Груднев наснимал такого, что продюсеры не смогли с этим ничего сделать. Это было совершенно немонтажно, невозможно было ни во что превратить. Поэтому проект как бы до сих пор висит, но он из разряда „я тебя никогда не увижу“. Просто потому, что это невозможно донести до публики ни в каком виде», — рассказал Александр.

Ранее Мария Миногарова высмеяла хейтеров после помолвки.