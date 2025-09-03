Мария Машкова высказалась о вездесущей Чулпан Хаматовой

Мария Машкова назвала Чулпан Хаматову своей лучшей подружкой. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Мария Машкова, как и Чулпан Хаматова, сейчас живет за границей. Знаменитость участвует в гастролях со спектаклем по пьесе Ивана Вырыпаева «Единственные самые высокие деревья на Земле».

Вместе с ней в постановке участвует и Чулпан Хаматова, которую Машкова теперь называет подругой. Однако в этот раз актриса расстроена из-за того, что ее коллега задействована в другом спектакле — «Записки сумасшедших».

«Моя новая любимая подружка изволит спектакли играть не только со мной. Но что поделать… Я буду обязательно ловить. Ловите и вы», — рассказала Машкова.

Напомним, Мария Машкова покинула Россию в 2022 году. По данным СМИ, она вместе с семьей живет в США.

Ранее мы писали о том, что Мария Машкова расплакалась от «боли и любви» из-за песни «Би-2».