Мария Максакова* переадресовала к Садальскому слова Пугачевой про Михайлова

Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) переадресовала к Садальскому слова Пугачевой про Михайлова. Об этом сообщает StarHit.

Оперная певица высказала свое мнение о нашумевшем видеообращении Аллы Пугачевой к Стасу Михайлову. В нем она нецензурно обозвала артиста и публично посмеялась над ним.

По словам Максаковой*, это высказывание Пугачевой ей понравилось.

«Ему ответила блистательная Алла Пугачева. Сделала это в свойственной ей артистической манере, придав голосу какие-то неожиданные краски, а потом в финале громко расхохоталась. Хочу сказать, что полностью солидарна с ней в ее оценке», — заявила она.

Однако оперная певица призналась, что хотела бы переадресовать обращение к другому артисту по имени Стас.

«Могу сказать, что хотела бы адресовать это не только Михайлову, так как у каждого, судя по всему, есть свой Стасик-дурак, но и Садальскому. Поэтому слова Пугачевой „дурак ты, Стасик“ подходят сразу двоим», — рассказала артистка.

Ранее мы писали о том, что Максакова* назвала Собчак виновной в ликвидации Ивлеевой после «голой» вечеринки.

*Признана иностранным агентом на территории России.