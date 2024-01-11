Максакова* назвала Собчак виновной в ликвидации Ивлеевой после «голой» вечеринки

Певица Мария Максакова*(Признана иноагентом на территории РФ) заявила, что в проблемах блогера Насти Ивлеевой, начавшихся после «голой» вечеринки, виновата журналистка Ксения Собчак. Несмотря на то, что сама телеведущая тоже пострадала от участия в скандальном мероприятии, артистка уверена – это был ее план по устранению конкурентки.

В конце декабря в Москве прошла светская тусовка, организованная звездой «Монастыря». Настя установила «почти голый» дресс-код и пригласила звезд российского шоу-бизнеса. Вечеринка носила закрытый характер, однако фотографии с нее разлетелись по всем социальным сетям. На снимках знаменитости в откровенных нарядах вели себя вызывающим образом, и это сильно возмутило общественность.

Последствия мероприятия ждали и ее участников, и «хозяйку бала». Филипп Киркоров, Лолила Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие лишились корпоративов и новогодних эфиров, а с Ивлеевой разорвали контракты крупные компании. Пострадала и Ксения Собчак. По ее подсчетам, она потеряла около 15 миллионов рублей. Впрочем, Мария Максакова* не поверила в то, что экс-звезда «Дома-2» действительно просто со всеми попала в неприятную ситуацию. Она считает, что это был план Собчак по устранению конкурентки.

«Собчак просто сняла с дистанции конкурентку Ивлееву. Думаю, что Ксения только по этой причине и занималась этой провокацией», - цитирует слова певицы StarHit.

Отметим, что после разгоревшегося скандала Настю не поддержали звездные друзья, и только Ксения Собчак открыто выступила в ее защиту и сообщила, что находится на ее стороне, несмотря на то, что мероприятие действительно получилось неуместным и безвкусным.

Ранее Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Ивлеевой.

*(Признана иноагентом на территории РФ)