Мария Мацель и Илларион Маров рассказали о своей свадьбе в белорусской деревне

Актеры Мария Мацель и Илларион Маров этим летом сыграли свадьбу. Молодожены сознательно отказались от традиционного торжества и организовали праздник в креативном стиле. Об этом они сообщили в интервью журналу «Атмосфера».

Местом для церемонии стала белорусская деревня, где выросла невеста. Несмотря на то, что добраться туда было непросто, на праздник приехали почти все приглашенные — около ста человек.

«Это был верный выбор, потому как мы могли делать все, что хотели, ни на кого не ориентируясь», — цитирует Марию WomanHit.ru.

По словам Иллариона, их свадьба была наполнена особым символизмом. Невеста шла к алтарю прямо из своего родного дома. Главной темой праздника стал «мир детства».

Молодожены лично разработали сценарий и украсили территорию. Гостей на входе встречали яркие флажки и детская карта. Одной из ключевых локаций стал «домик воспоминаний» — любимый шалаш на дереве, где в детстве играла Мария.

Отказались актеры и от профессионального ведущего. Роль тамады на празднике исполнили друзья пары. Большинство украшений Мария сделала своими руками всего за две недели до свадьбы.

Интересное решение нашлось и для рассадки гостей. Вместо обычных стульев организаторы использовали стога сена, превращенные в удобные скамейки.

Также была уникальная свадебная песня. Мелодию для нее Илларион сочинил на укулеле, а слова написала сама Мария.

