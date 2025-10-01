32-летняя певица Севиль вышла замуж за возлюбленного TONI

Певица Севиль Джафарова, выступающая под псевдонимом Севиль, и музыкант Антон Гайворонский, известный под псевдонимом TONI, сыграли свадьбу. Первые кадры с торжества появились в соцсетях.

32-летняя солистка группы Artik & Asti скрывала от публики подготовку к особенному дню, поэтому появление ее снимка в свадебном наряде стало для всех полной неожиданностью. Судя по кадрам, свадьба прошла с большим размахом: были видны гости, фонтаны шампанского, лепестки роз на полу.

Невеста отошла от традиций и выбрала смелое платье с большим вырезом на груди. Образ дополнили длинная фата-вуаль и элегантные жемчужные серьги. Жених, в свою очередь, предстал в строгом и лаконичном образе в стиле Total Black.

История любви пары началась еще в конце 2022 года. Тогда знаменитостей увидели вместе на светском мероприятии, где они держались за руки. Они не комментировали роман, избегали внимания прессы, а певица позировала одна.

Исполнительница рассказала о чувствах к любимому в день его 33-летия. После этого они стали публиковать совместные снимки и делиться личным.

Напомним, что предложение руки и сердца Антон сделал Севиль в ноябре прошлого года, во время празднования ее 32-го дня рождения. Как тогда сообщали их коллеги, влюбленные планировали сохранить свою помолвку в тайне, однако новость быстро стала достоянием общественности.

