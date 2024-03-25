Мария Кожевникова выступила с заявлением после теракта в «Крокус Сити Холле»

Актриса Мария Кожевникова в личном блоге призвала наградить молодых людей, героически спасших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Однако после заявления знаменитости вскрылись неожиданные подробности о недавнем концерте, прошедшем в концертном зале за неделю до трагедии.

Мария Кожевникова подчеркнула, что юные сотрудники «Крокус Сити Холла» — герои и заслуживают государственных наград.

«Герои! Спасибо вам. Вы такие еще юные, но такие уже храбрые! Спасибо Вашим родителям, низкий им поклон, что воспитали таких неравнодушных и смелых! Вы представляете, сколько мужества нужно, чтобы в критической ситуации не убежать, зная выход, а помочь всем и уйти последними!» — обратилась к подросткам Мария Кожевникова.

Однако после публикации актрисы внезапно появилась информация о концерте Татьяны Булановой, прошедшем в «Крокус Сити Холле» 15 марта, за неделю до теракта. Одна из подписчиц Марии Кожевниковой рассказала, что несовершеннолетние не только работали в гардеробе комплекса, но и якобы разливали алкоголь.

«В гардеробе работало человек 20—30 молодых ребят — была на концерте Булановой 15.03! Весь бар и официанты — дети! Я лично спрашивала парня — ему 16 лет — на барной стойке работал. Вопрос тоже, как несовершеннолетние разливали алкоголь. По итогу работающих детей было человек 40! Первая моя мысль была о них», — такое сообщение подписчицы опубликовала актриса.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные с оружием ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. По последним данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что официант «Крокус Сити Холла» во время эвакуации посетителей смог спасти девушку от теракта благодаря обнаруженному телефону.