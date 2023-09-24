Мария Кожевникова рассказала, почему ее старший сын перестал нормально спать

Звезда «Универа» Мария Кожевникова пообещалась с подписчиками и поделилась с ними одной неприятной новостью. Оказалось, что у старшего сына актрисы проблемы со сном. Мама мальчика считает, что все дело в гаджетах, пишет Vokrug.tv.

Кожевникова вместе с мужем Евгением Васильевым ожидает рождения четвертого ребенка в семье. О личной жизни актрисы было мало что известно. Она скрывала роман с будущим супругом. В 2013 году пара поженилась, а через год у нее появился сын Иван. Также в семье воспитываются еще два мальчика.

Во время общения с фанатами в машине Кожевникова показала им старшего наследника и поделилась мыслями относительно воспитания детей. Так, в последнее время актрису волнует проблема игромании. По словам Марии, Иван стал значительно раньше просыпаться. Возможно, это происходит из-за увлечения гаджетами, считает звездная мама. Она ограничивает время использования устройств в день, но даже это не помогает. Поэтому Кожевникова намерена договориться со всеми детьми, чтобы они не пользовались телефонами хотя бы до каникул.

Ранее Мария раскрыла опасный диагноз и поделилась печальным опытом прошлых беременностей. Оказалось, что вес звезды из-за сахарного диабета несколько раз превышал отметку в 100 килограммов.