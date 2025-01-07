Мария Кожевникова рассказала, что вместе с семьей уезжает за город на Рождество. Об этом сообщает «Абзац».

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что у нее на Рождество есть традиция — она уезжает вместе с родными за город. При этом знаменитость приглашает на празднование и друзей. Иногда дом ломится от гостей.

«Все, кто хочет, приезжают туда. Поэтому мы, честно говоря, не всегда знаем, кто приедет в гости. Иногда мы отмечаем только семьёй, а иногда собирается больше 30 человек. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. И всегда это весело. Стараемся, конечно, на природе», — рассказала она.

Кожевникова добавила, что январь для нее — особенный месяц. Старший ребенок родился на Крещение, а ее муж и младший сын родились 26 января.

«Очень много праздников и очень много подарков в январе. И всё нужно подготовить. Естественно, это на мои плечи ложится. Зато это приятные хлопоты», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что многодетная мать Кожевникова пожаловалась на поведение мужа.