Мария Кожевникова раскрыла пол новорожденного ребенка

Мария Кожевникова назвала пол новорожденного малыша, об этом сообщает StarHit.

На днях актриса поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой четвертого ребенка. Избранником актрисы является бизнесмен Евгений Васильев. Они воспитывают троих сыновей, однако до сих пор официально не узаконили брак.

Пол малыша Кожевникова рассекретила только сейчас. Она рассказала, что у возлюбленных родился сын.

«Кто еще не понял, никакую интригу я держать не буду, у нас сын! Да, четвертый сын, и мы этому безмерно рады», — написала в соцсетях актриса.

Мария Кожевникова призналась, что не любит проводить гендер-пати, так как у них с мужем своя философия.

«Мы убеждены, что в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен каждый семье, ведь к нам приходит именно душа! А мы с доверием и благодарностью принимаем ее. Я уверена, что кто-там сидит на облачке и выбирает себе родителей, а сверху всегда виднее, чем нам тут, земным обитателям», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов ждут четвертого ребенка.