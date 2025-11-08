Мария Кожевникова объяснила, почему ушла из «Универа»

Мария Кожевникова спустя 15 лет решила сняться в продолжении сериала «Универ». Актриса рассказала, почему в свое время покинула проект на пике славы.

Исполнительница роли Аллочки призналась, что очень устала из-за изнурительных съемок.

«Мы снимались с одним выходным днем по 12−13 часов. В какой-то момент я перестала читать сценарий. Внутри всё тебя не тревожит», — рассказала Кожевникова в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Мария добавила, что ей также не очень понравился сценарий, согласно которому у героини начались новые отношения. Актрисе хотелось видеть Аллочку менее легкомысленной и более целостной.

Как пояснила Кожевникова, ей легко было работать с Виталием Гогунским. Актер стал со временем ее другом.

Решение о возвращении в проект Марии далось непросто, но она довольна текущим съемочным процессом. Кожевникова не боится снова выгореть из-за переработок, поскольку сериал не будет длиться вечно.

Напомним, муж Кожевниковой поддержал ее решение вернуться в «Универ». Глава звездного семейства хочет, чтобы его жена просто была счастлива.