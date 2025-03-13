Мария Киселева раскрыла, что помогло ей стать ведущей шоу «Слабое звено»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева рассказала, как проходила кастинг в шоу «Слабое звено». По ее словам, привыкнуть к новой роли ей оказалось непросто — даже несмотря на спортивный опыт.

Киселева утверждает, что сразу согласилась принять участие в отборе, поскольку ей было интересно попробовать себя в новом амплуа.

Отдельно пловчиха отметила, что на кастинге ее попросили не улыбаться — и это якобы стало решающим фактором для ее утверждения.

Кроме того, Киселева оказалась расстроена тем, что после съемок в шоу ее стали чаще узнавать как ведущую, а не как актрису.

«Меня это так расстраивало. Было такое странное ощущение, что как же так, ты 20 лет посвятил этой большой длинной дороге, для того, чтобы зайти на этот олимп, а здесь получилось, что ты столько не отработал, а популярность выше, чем там», — приводит ее слова 1tv.ru.

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