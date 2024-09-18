Мария Горячева объявила о расставании с певцом Лешей Свиком. Об этом она сообщила в соцсетях.

25-летняя видеоблогерша Мария Горячева призналась, что рассталась с 33-летним музыкантом Лешей Свиком. Возлюбленные встречались на протяжении нескольких месяцев.

«Мы с Лешей не встречаемся, мы не вместе. Я сейчас одна, у меня нет отношений. Я ему за всё благодарна, он замечательный человек. У меня к нему ноль вопросов», — рассказала Горячева.

Девушка добавила, что до сих пор страдает от предыдущих отношений. Она заявила, что чтобы вновь полюбить кого-то, ей необходимо проработать старые отношения.

Отметим, что Леша Свик в 2023 году ушел от жены Ксении Ткачевой, которая родила ему дочь, к дизайнеру одежды Марине Филатовой. Однако этот союз долго не просуществовал.

Ранее мы писали о том, что певец Леша Свик просит за свое выступление 2,5 млн рублей.