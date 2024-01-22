Мария Аронова рассказала о главной ошибке русского кино

Актриса Мария Аронова высказалась о главной ошибке русского кино. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению артистки, актерам следует платить за подготовку к съемкам в киноленте. Знаменитость привела в пример Владимира Машкова, который был вынужден уехать жить в Одессу, чтобы подготовиться к съемкам сериала «Ликвидация». Актриса отметила, что подобная практика должна быть повсеместной и оплачиваемой.

«Нельзя играть брата и сестру, если вы вместе не пожили. Вот этого у нас нет. А веры в предлагаемые обстоятельства, которой нас учат на первом и втором курсах, когда мы изучаем систему Станиславского, маловато», - заявила Аронова.

Помимо этого, Мария провела параллель между съемками в кино и работой в театре. Она объяснила, что подготовка к спектаклю в академическом театре занимает как минимум три месяца. Артистка не понимает, почему в кино не прибегают к аналогичной практике.

Аронова добавила, что подобное явление негативно сказывается на молодых актерам, которым становится сложнее сниматься.

«В этом и есть разница между профессиональным взрослым артистом и молодым. И молодой артист ничего сделать не может. У него четыре ключа на связке. А у меня 185, потому что я 30 лет занимаюсь этой профессией», - заключила звезда.

Ранее Мария Аронова заявила, что содержит мужа-домохозяина.