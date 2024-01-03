Актриса Мария Аронова нашла нужным признаться, что содержит мужа-домохозяина

Актриса Мария Аронова призналась, что заботится о материальном благополучии мужа. По ее словам, в их семье Евгений Фомин взял на себя обязанности домохозяина, а ради воспитания детей даже пожертвовал своей карьерой.

«Это твое честное отношение к человеку, посвятившему себя семье. Одна из сторон этого положения в том, что кормилец всегда остается при кубышке, а тот, другой, фактически без всего. И с моей точки зрения, на книжке человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше», — сказала Аронова в интервью порталу «Антенна-Телесемь».

Актриса также отметила, что сделала хороший ремонт в квартире мужа, которую он сдает, а вырученными деньгами распоряжается по своему усмотрению. Как подчеркнула Аронова, Фомин никогда не просит у нее деньги, так как это унизительно.

«Мы договорились, что у Жени существует определенная сумма, его собственная, которую он может класть в банк, оперировать ими, делать все, что хочет — это его личные деньги», — приводит StarHit слова 51-летней актрисы.

Ранее актер Вячеслав Чепурченко рассказал, что Аронова на съемочной площадке иногда выступает в роли «старшего товарища или даже мамы».