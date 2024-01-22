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Опубликовано 22 января 2024, 14:27
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Мария Аронова допустила возможность съемок фильма «Лед-4»

Аронова не стала скрывать, что сняться в фильме «Лед-3» ее уговорил Петров.
Мария Аронова допустила возможность съемок фильма «Лед-4»

© Starface.ru

Актриса Мария Аронова раскрыла подробности съемок фильма «Лед-3». Ее слова приводит ТАСС.

По словам артистки, третий «Лед» в какой-то степени повторяет первую картину. Актриса отметила «закольцованность» и сходство историй, при этом в новой картине происходят более трагические события, которые связаны в первую очередь с ее героиней.

«Сначала мне не хотелось участвовать в проекте, но Сашка Петров прислал мне большое письмо. Из всего написанного в памяти осталась одна фраза: «Ты мне нужна». Я сразу поняла, что не могу покинуть наше общее детище», - заявила Аронова.

Помимо этого, актриса рассказала, что ее героиня - детский тренер по фигурному катанию Ирина Шаталина - в третьей части стала мягче, мудрее и сговорчивее. Она также добавила, что логически режиссеры подвели картину к концу. При этом существует вероятность, что в будущем на экраны выйдет «Лед-4».

Ранее Аронова призвала платить артистам за подготовку к съемкам в кино.

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