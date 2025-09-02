Опубликовано 02 сентября 2025, 17:011 мин.
Марина Зудина поделилась редкими кадрами с 19-летней дочерью Табакова из Рима
Актриса Марина Зудина показала редкие кадры 19-летней дочери Марии. Звезда сняла наследницу на прогулке по Риму.
Соответствующая публикация появилась в личном аккаунте звезды «Содержанок». Артистка гостит у друзей в Италии. Зудина сняла Марию со спины прогуливающейся в летнем платье у пруда.
Напомним, Мария – дочь режиссера Олега Табакова. Девушка учится в финансовом институте в Москве.
Марина Зудина начала отношения с Табаковым, когда тот был женат. В 1995 году пара расписалась, а спустя несколько месяцев у них родился сын Павел. В 2006 году у супругов появилась дочь Мария.
Ранее Зудина рассказывала, что не подталкивала Табакова к разводу с женой. При этом она не скрывала желание больше времени проводить с любимым.
