Марина Зудина не стала раскрывать, где учится ее дочь Мария Табакова. Об этом сообщает Kp.ru.

В этом году дочери Марины Зудиной и Олега Табакова исполнилось 18 лет. Девушка окончила элитную московскую Хорошевскую гимназию. Однако о выборе вуза Мария не рассказывала.

Журналисты поинтересовались у матери девушки, в какое учебное заведение она поступила. Впрочем, Зудина тактично ушла от прямого ответа.

«Машу приняли в четыре финансовых института, в том числе на бюджет, где она выиграла Олимпиаду по английскому. Но она выбрала другой — не на бюджет. Она хочет идти своим путем. Выбирала сама, поступала сама, в Олимпиаде принимала участие сама», — объяснила актриса.

Напомним, у Марины Зудиной есть сын Павел Табаков. В 2020 году в его семье родилась дочь Миа.

Ранее мы писали о том, что Павел Табаков представил публике новую возлюбленную.