Марина Зудина на отдыхе в Риме показала 19-летнюю дочь от Олега Табакова

Марина Зудина вместе с 19-летней дочерью от Олега Табакова улетела из России. Актриса поделилась в личном блоге редкими кадрами с Марией, сделанными во время прогулки по Риму.

Зудина вместе со знаменитой матерью прогулялись по ландшафтному парку Вилла Боргезе. Актриса записала видеоролик, в котором дочь запечатлена со спины. Девушка была одета в длинное летнее платье бежевого цвета. Особенностью наряда стала открытая спина. Образ она дополнила маленькой сумочкой и лоферами в тон платью.

Мария внезапно повернулась и увидела, что ее снимает мать. В этот момент Зудина перевела камеру и показала красивый пейзаж парка.

Напомним, Зудина стала последней любовью Табакова. Изначально Марина была ученицей мастера — их роман длился 10 лет. Все это время артист не мог уйти от жены, но в 1995 году развелся и заключил брак с молодой актрисой, с которой прожил до самой смерти. У супругов есть двое детей — сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков ушел из жизни 17 августа 2018 года.