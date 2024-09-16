Марина Юдашкина удивила поклонников моложавой внешностью: как сейчас выглядит вдова модельера
© Lomohov Anatoly/East News
Вдова модельера Валентина Юдашкина появилась на публике и получила десятки комплиментов. Пользователи Сети отметили, что она отлично выглядит в платье-комбинации.
Марина Юдашкина смогла оправиться от горя после смерти супруга. Сейчас она уже чаще выходит на связь с поклонниками и посещает различные мероприятия. Недавно она пришла на день рождения подруги и выбрала для события элегантный образ. Женщина была в нежном платье зелено-белого цвета. Наряд она дополнила босоножками и сумкой-клатчем.
В комментариях пользователи восхитились внешностью Марины. Они подчеркнули, что она даже помолодела и «расцвела».
«В Москве хорошая погода! Еще можно надеть платье», - подписала снимок Юдашкина.
Напомним, что Валентин Юдашкин умер в мае прошлого года. Долгое время он боролся с раком, однако не смог до конца справиться с болезнью. Скончался он в окружении близких, которые на протяжении всего лечения были рядом с ним и поддерживали.
Ранее Марина Юдашкина рассказала, как отпраздновала двухлетие внучки в США.