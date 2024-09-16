НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 сентября 2024, 15:56
1 мин.

Марина Юдашкина удивила поклонников моложавой внешностью: как сейчас выглядит вдова модельера

Вдова Валентина Юдашкина появилась на публике в платье-комбинации.
Марина Юдашкина удивила поклонников моложавой внешностью: как сейчас выглядит вдова модельера

© Lomohov Anatoly/East News

Вдова модельера Валентина Юдашкина появилась на публике и получила десятки комплиментов. Пользователи Сети отметили, что она отлично выглядит в платье-комбинации.

Марина Юдашкина смогла оправиться от горя после смерти супруга. Сейчас она уже чаще выходит на связь с поклонниками и посещает различные мероприятия. Недавно она пришла на день рождения подруги и выбрала для события элегантный образ. Женщина была в нежном платье зелено-белого цвета. Наряд она дополнила босоножками и сумкой-клатчем.

В комментариях пользователи восхитились внешностью Марины. Они подчеркнули, что она даже помолодела и «расцвела».

«В Москве хорошая погода! Еще можно надеть платье», - подписала снимок Юдашкина.

Марина Юдашкина удивила поклонников моложавой внешностью: как сейчас выглядит вдова модельера

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Валентин Юдашкин умер в мае прошлого года. Долгое время он боролся с раком, однако не смог до конца справиться с болезнью. Скончался он в окружении близких, которые на протяжении всего лечения были рядом с ним и поддерживали.

Ранее Марина Юдашкина рассказала, как отпраздновала двухлетие внучки в США.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Марина Юдашкина
обсуждения внешности
новости звезд