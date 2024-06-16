«Как же давно мы не виделись»: певица МакSим впервые вышла на сцену после лечения от алкоголизма

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые после длительного лечения от алкоголизма вышла на сцену. 41-летняя артистка приняла участие в сборном концерте под названием «Черника Music Fest» в Новосибирске.

МакSим исполнила свой хит «Наверное, это мой рай», а после обратилась к зрителям, которые встретили ее бурными аплодисментами.

«Как же давно мы с вами не виделись. Как же давно мы нигде не выступали. И вот сегодня мы здесь. Новосибирск, мы очень-очень скучали», — приводит слова певицы портал NGS.ru..

Напомним, в прошлом году МакSим оконфузилась на концерте в Сочи. Она вышла на сцену в нетрезвом состоянии и не смогла попасть в ноты. После провала Марина покинула сцену. После этого артистка призналась, что страдает от алкогольной зависимости, поэтому приняла решение лечиться в реабилитационном центре. МакSим временно приостановила концертную деятельность и сосредоточила свое внимание на здоровье.

Ранее артистка приехала в клинику к врачам, которые спасли ее от алкогольной зависимости и поблагодарила их за помощь. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» посадила на территории учреждения именную яблоню.