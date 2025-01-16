Марина Кравец рассказала об обязательном пункте в райдере и дружбе с Карибидисом

Юмористка и актриса Марина Кравец раскрыла подробности концертного райдера, который оказался скромным. В интервью «7Дней.ru» звезда рассказала, что обязательным пунктом является капучино на миндальном молоке, причем на конкретном, «любимом».

На счету знаменитости десятки успешных проектов. Марина стала известной на сцене Comedy Club, а потом стала петь и сниматься в кино. У нее есть концертный райдер.

«Обязательный пункт в моем райдере — капучино на миндальном молоке, причем на конкретном, любимом. Я провела исследование и выбрала то самое, которое действительно не искажает вкус кофе и придает ему приятные оттенки. Также в райдере есть малина, свежая морковь и нарезка из красной рыбы», — поделилась Кравец.

Юмористка призналась, что много работает, а когда выпадают выходные дни – то предпочитает проводить их дома.

«Бывает, что на протяжении месяца-полутора у меня совсем нет выходных. Свободный день появляется, если отменилась какая-то смена, проект или мероприятие. Но это, к счастью, бывает крайне редко. Для меня лучший выходной — дома в кругу семьи или с друзьями», – поделилась звезда.

Марина отметила, что любит заниматься домом и приглашать гостей. Они хорошо общаются семьями с коллегой по шоу Демисом Карибидисом и проводят время вместе даже вне съемок.

Ранее мы писали о том, что в райдере певицы Анны Седоковой нашли необычный пункт.