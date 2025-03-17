Марина Кравец посоветовала ненавязчиво намекать мужчине на покупку украшений

Актриса и ведущая Марина Кравец дала совет, как просить у мужчин о драгоценностях. Она посоветовала делать это ненавязчиво.

«Дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать. Как это делать? Ненавязчиво», - поделилась Кравец в интервью изданию Газета.Ru.

Резидент Comedy Club пошутила: можно постучать утром в комнату старым кольцом и сказать, что «звук не такой, как раньше».

Для Кравец дорогие украшения – это эстетика, а не показатель статуса. По мнению артистки, основная красота должна быть не в бриллиантах, а в глазах и в состоянии.

«Ничего плохого в украшении себя нет, но классно, когда есть определенная глубина, не связанная с бриллиантами», - заключила Кравец.

Ранее она рассказывала об обязательном пункте своего концертного райдера. Для Кравец важно, чтобы было капучино на миндальном молоке, причем на конкретном.