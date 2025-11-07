Марина Хлебникова решила дать концерт в Рязани, несмотря на проблемы с костями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица Марина Хлебникова давно жалуется врачам на проблемы с суставами — она рассказывала, что испытывает боли и онемение ног. Медики уже несколько лет пытаются вылечить ее от недуга, но из-за нарушения обмена кальция кости певицы стали слишком ломкими.

При таких заболеваниях врачи обычно рекомендуют исключить нагрузки. Однако Хлебникова решила по-своему. Она выступит на концерте в Рязани 7 ноября, на следующий день после своего юбилея.

Напомним, Марине Хлебниковой 6 ноября исполнилось 60 лет. Певица в 2021 году стала жертвой пожара у нее в квартире. С тех пор знаменитость пытается восстановить здоровье.

