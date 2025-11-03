Ксения Бородина пожаловалась на здоровье во время отпуска. Об этом стало известно из соцсетей.

Ксения Бородина вместе с мужем Николаем Сердюковым и дочерьми отдыхает в Дубае. Знаменитость поделилась, что в последнее время ведет здоровый образ жизни, однако показатели умного браслета, который отслеживает ее состояние, оставляют желать лучшего.

«Я не пью, а показатели не всегда айс. Спокойно спала, за ночь не вставала, кошмары не снились, а восстановление — 56%. Но вот почему? Может, на ночь потому что еда была?» — задалась вопросом она.

Позже Бородина вновь вышла на связь с подписчиками и рассказала, что причиной плохих показателей может быть рацион.

«Все пишут, вчера было мясо, поэтому организм не успел восстановиться. И так не пьешь, стараешься, еще и мясо не есть, спать ложиться в 23:00», — расстроилась она.

