Марина Федункив рассказала, что не выходила замуж до 50 лет из-за карьеры. Об этом она сообщила в шоу «Теория».

Актриса Марина Федункив призналась, что посвящала всю себя карьере и на какое-то время намеренно отказывалась выходить замуж. По словам знаменитости, этот период продлился до 50 лет. В одних отношениях она прожила таким образом около 10 лет.

«Я не хотела замуж, я делала карьеру. Я правда не хотела семью, не хотела детей. Мы просто жили и занимались сексом. Вот и всё. Мы по лайту жили, просто жили долго», — рассказала она.

Она также добавила, что некоторые возлюбленные завидовали ее популярности.

«Была обида, было „Я не хочу быть Федункив плюс один“. Завидовали? Да», — объяснила она.

Сейчас Федункив замужем за итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Они поженились в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что Бледанс отреагировала на новости о беременности Федункив в 53 года.