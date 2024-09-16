«Может быть, она просто разъелась»: Бледанс отреагировала на новости о беременности Федункив в 53 года

Актриса Эвелина Бледанс является матерью двоих сыновей. Старший Николай живет в Израиле и строит свою жизнь, а младший Семен – ходит в школу и думает о профессии режиссера. Несколько лет назад телеведущая признавалась, что думает об ЭКО и статусе многодетной матери. Но это уже осталось в прошлом.

В интервью порталу «Страсти» Эвелина рассказала, что действительно размышляла о третьем ребенке. Но сейчас это несерьезные мысли. Сейчас актрисе 55 лет, хотя она понимает, что современная медицина способна сделать женщину матерью в любом возрасте. Так, по слухам, первенца ждет юмористка Марина Федункив, и это Бледанс сильно удивило.

«Когда услышала про Марину Федункив, которая якобы беременна, я, конечно, была удивлена, учитывая то, что она моя ровесница. И вот это меня поразило. Еще и первый у нее ребенок. Но не знаю, может быть, она просто разъелась сильно», - поделилась телеведущая.

Об ЭКО Эвелина не думает. И это не связано со слухами, что именно эта процедура привела к болезням Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.

«У меня есть два сына, все, мне достаточно. Я вот думала, хотела еще детей, но это все в прошлом. На сегодняшний день у меня всего в достатке, ничего другого нам не надо», - призналась актриса.

Полное интервью с Эвелиной Бледанс для «Страсти» читайте на нашем сайте.