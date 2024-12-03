Марина Анисина отреагировала на новый образ Никиты Джигурды

Фигуристка Марина Анисина прокомментировала изменения во внешности шоумена Никиты Джигурды. Оказалось, что жена артиста осталась довольна преображением. Она считает, что новый образ подходит ему даже больше прежнего.

В личном блоге экс-спортсменка высказалась об имидже мужа. Несмотря на то, что многие посчитали его неудачным, Анисиной все понравилось. Напомним, что на эксперимент Джигурда решился в YouTube-шоу «Прудько среди своих».

«Спасибо, Юлия, за то, что предложили Никитосу побыть в более подходящем ему имидже», - заявила Марина.