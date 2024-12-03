Марина Анисина отреагировала на новый образ Никиты Джигурды
© Starface.ru
Фигуристка Марина Анисина прокомментировала изменения во внешности шоумена Никиты Джигурды. Оказалось, что жена артиста осталась довольна преображением. Она считает, что новый образ подходит ему даже больше прежнего.
В личном блоге экс-спортсменка высказалась об имидже мужа. Несмотря на то, что многие посчитали его неудачным, Анисиной все понравилось. Напомним, что на эксперимент Джигурда решился в YouTube-шоу «Прудько среди своих».
«Спасибо, Юлия, за то, что предложили Никитосу побыть в более подходящем ему имидже», - заявила Марина.
К слову, Джигурда не уточнял, планирует ли и дальше выбирать классические костюмы и делать укладку. Не исключено, что в повседневной жизни он будет носить привычные «рокерские» вещи. Однако от бороды актер все-таки собирается избавиться. Он признался, что отрастил ее для новой роли, так как не хотел постоянно клеить искусственные волосы. Но после съемок проекта он бороду сбреет.
Ранее Никита Джигурда признался в любви актеру Никите Кологривому.