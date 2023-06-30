Мари Краймбрери рассказала о двух больших концертах, сотрясении мозга и самой счастливой песне

Певица Мари Краймбрери стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артистка рассказала о двух проведенных в Москве и Санкт-Петербурге сольных концертах, полученном за пять дней до шоу сотрясении мозга, а также исполнила в студии новый хит.

Сольные концерты Краймбрери состоялись в мае. Артистка призналась: «У нас получилось сделать так, чтобы зрители были довольны. Это была наша изначальная цель – сделать шоу, о котором будут говорить люди, что это было вау, это было классно».

За пять дней до концертов певица получила сотрясение мозга на репетиции, поэтому выходить на сцену было тяжело. В танцах Краймбрери поднимали, но из-за травмы все поддержки пришлось отменить.

Артистка пару дней чувствовала «безумную головную боль». Травма – «просто совпадение» и «глупая случайность», считает исполнительница.

«Чуть-чуть боком встал молодой человек, и я с самой верхней поддержки ударилась ему в плечо, хотя должна была упасть на руку», - поделилась подробностями звезда.

О полученном сотрясении не знали даже продюсеры: Краймбрери боялась, что ей запретят выступать на шоу. Однако в день самого концерта она уже чувствовала себя хорошо.

Еще одно большое выступление артистки запланировано на 9 августа, оно пройдет в Москве.

В студии «Авторадио» певица устроила премьеру летнего хита под названием «Мне так повезло».

«Я написала самую счастливую песню», - призналась она ведущим.

Ранее в гостях у «Мурзилок Live» побывала певица Юлианна Караулова. Она рассказала о выступлении на «Алых парусах», вспомнила свой выпускной и спела дуэтом с Акмалем Ходжаниязовым.