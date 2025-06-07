Мари Краймбрери оставляет ребенка ради выступления на премии. Об этом стало известно из соцсетей.

Организаторы премии МУЗ-ТВ объявили об участии в концерте Мари Краймбрери, которая недавно стала мамой. Это выступление станет первым для артистки после родов.

«Нам так повезло, ведь впервые после рождения ребёнка Мари Краймбрери выступит на 20-ой юбилейной Премии. В этом году Мари готовит одну из самых ярких постановок Церемонии», — написали организаторы.

Краймбрери, которая в этот вечер оставит ребенка дома, подтвердила в личном блоге планы выступить с номером на премии.

«Мы уже репетируем наш номер», — заявила она.

Напомним, Мари Краймбрери родила дочь в мае 2025 года. Отцом ребенка стал блогер и певец Дава.

Ранее мы писали о том, что Дава впервые рассказал о партнерских родах с Мари Краймбрери.