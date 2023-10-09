Маргулис рассказал, как Жванецкий неожиданно принялся танцевать на «Квартирнике»

Музыкант Евгений Маргулис к 30-летию своей программы «Квартирник» рассказал, как сатирик Михаил Жванецкий расслабился в конце передачи и принялся танцевать.

Подробностями бас-гитарист поделился с сайтом aif.ru.

По признанию Маргулиса, они дружили со Жванецким семьями. Когда музыкант пригласил писателя на съемки в «Квартирнике», тот не понял, что от него потребуется. Тогда сатирик предложил читать, а Маргулис должен был играть. В итоге выпуск получился «очень клевым», говорит музыкант.

«В конце передачи он расслабился и принялся танцевать», - поделился Маргулис.

Тем выпуском со Жванецким он гордится особенно: говорит, что любит «совмещать несовместимое» и предпочитает «неформат».

Необычным с этой точки зрения гостем «Квартирника» стал артист балета Сергей Полунин. Он захотел танцевать под живой звук.

Напомним, Жванецкий умер в 2020 году в возрасте 86 лет. За месяц до этого он объявил о завершении публичных выступлений.