«Точно не артист»: певица Марго заговорила о будущем муже после расставания с тайным бойфрендом

Певица Марго раскрыла, какой мужчина ей подойдет для серьезных отношений. Она отметила, что он не должен быть артистом. Скорее, она отдаст предпочтение бизнесмену, нежели знаменитости. Подробности узнал портал «Страсти».

В начале апреля стало известно, что Марго рассталась с бойфрендом, которого скрывала. Журналисты даже не успели узнать личность мужчины, как роман уже закончился. Но певица не расстраивается. Она точно знает, каким должен быть ее будущий муж.

«Я не замужем, а пока я не замужем, я свободная женщина. У меня есть ребенок, моя семья, мой сын любимый. Мой муж будет точно не артист, артистка в семье должна быть только одна. Я бы хотела видеть рядом с собой очень смелого мужчину, который если хочет, если любит, берет и действует», - заявила Марго.

Артистка верит в любовь и считает ее своей страстью. Ради развлечения она бы даже сходила на свидание с мужчиной-артистом, но серьезные отношения со звездой она бы не стала строить.

«Мужчины — красивые, успешные, но не артисты. Хотя с некоторыми из них я бы сходила на свидание, посмеяться, пообщаться. Я люблю изучать, сканировать людей с точки зрения психологии. Но для отношений, пожалуй, я жду одного того самого, серьезного мужчину-бизнесмена», - поделилась Марго.

К слову, о личной жизни певица говорить не любит и часто скрывает своих мужчин. Так, до сих пор неизвестно, кто является отцом ее ребенка. Однако Марго дала понять, что поддерживает с ним общение ради сына.

«Я никогда не говорю про отца моего сына. Он не публичный человек, но он на всю жизнь останется отцом моего ребенка. И поэтому, конечно, я как мать, сделаю все, чтобы у них остались хорошие взаимоотношения», - рассказала Марго.

Интервью с Марго о Киркорове, карьере и «Доме-2» читайте на сайте «Страсти».