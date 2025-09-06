«Маргиналы»: Виктория Цыганова назвала убийство россиянина на Burning Man закономерным итогом жизни эмигранта
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певица Виктория Цыганова прокомментировала смерть россиянина на фестивале Burning Man в США. Артистка сочла закономерным итог жизни мужчины, который «колесил по Америке и строил из себя хиппи».
Исполнительница опубликовала пост, посвященный ситуации, в своем Telegram-канале Виктория Цыганова. В нем звезда прошлась россиянину, который стал «героем» новостей последних дней. Она не увидела ничего странного в том, что неформального вида человек с татуировками погиб на фестивале, который является языческим.
«Сброд, маргиналы и прочие неприкаянные люди. Удивительно ли, что на этом шабаше дошло до поножовщины? Да вообще-то нет. Это больше походит на закономерный итог жизни бродяги-эмигранта», — считает Цыганова.
Ранее подруга погибшего на Burning Man россиянина раскрыла подробности случившегося. По ее словам, мужчину убили ножом.