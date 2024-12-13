Маргарита Симоньян снялась в колготках в сеточку и туфлях на высокой платформе

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в колготках в крупную сетку и туфлях на высокой платформе. Она уточнила, что в таком виде была в гостях.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале журналистки.

На фото Симоньян сидит в кресле нога на ногу с распущенными волосами. Главный редактор RT была в коротком платье. Образ дополняли колготки в сетку и высокие туфли.

Под фото Симоньян привела диалог с ребенком. У нее спросили: «Мама, как ты ходишь на таких каблуках?» На это Симоньян ответила: «Дык я ж не хожу, а сижу». Под диалогом было уточнение, что фото сделано не дома, а в гостях.

Интернет-пользователи оценили образ Симоньян. В комментариях под фото писали: «Красивая и умная женщина», «У каждой девушки есть пара, в которой она просто сидит», «Неожиданно».

Ранее Симоньян признавалась, что ограничивает себя в еде. Без ограничений ее вес доходил до 86 кг, сейчас журналистка весит 50-55 кг.