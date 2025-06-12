Маргарита Симоньян объяснила, почему ей запрещено сразу публиковать фотографии

Маргарита Симоньян призналась, что из соображений безопасности выкладывает все фотографии и видео в социальные сети с опозданием. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

Так, Маргарита Симоньян столкнулась с неожиданной наблюдательностью подписчиков. Недавно телеведущая выложила фотографию с детьми, в подписи к которой задала аудитории вопрос: «Узнаете, где мы гуляли?»

Однако вместо ответа про локацию в комментариях одна пользовательница указала точный день, когда снимок был сделан: «Это фото сделано в тот же день, когда Вы купили книги на Красной площади».

Сама же Симоньян не ожидала такой реакции и коротко объяснила, почему старается выкладывать кадры с небольшим опозданием.

«Вы очень наблюдательны. По соображениям безопасности мне запрещено выкладывать фото и видео откуда-либо тогда, когда я еще там нахожусь. Поэтому мои фото всегда опаздывают», — поделилась журналистка.

Поклонники поддержали Маргариту Симоньян в комментариях, отметив, что безопасность превыше всего, и пожелав здоровья ее семье, в частности, мужу.

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