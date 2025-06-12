Бросил сына и уехал из страны: Владимир Мишуков вышел на связь в день рождения наследника

Актер Владимир Мишуков опроверг слухи о том, что бросил сына из-за синдрома Дауна и уехал из страны. Об этом он написал в своем микроблоге.

12 июня младшему сыну Мишукова исполнилось 18 лет. Платону в раннем детстве диагностировали синдром Дауна. Несмотря на это, Владимир постарался сделать все, чтобы у его ребенка было достойное будущее.

В честь дня рождения наследника артист опубликовал пост на странице в социальных сетях, где также прокомментировал многочисленные слухи о нем и сыне.

«В Интернете появляются статьи обо мне. Заголовки гласят, что я бросил своего младшего сына Платона, якобы из-за того, что у него синдром Дауна. Это неправда», — отмечает Владимир Мишуков.

Кроме того, многие подписчики утверждали, будто актер бросил не только сына, но и страну.

«Ходят слухи, что я оставил Россию и уехал на Запад. Это тоже нерпавда. Я не уезжал и никого не бросал», — добавил он.

Владимир Мишуков подчеркнул, что продолжает заботиться о сыне, несмотря на совершеннолетие Платона. Так, сейчас артист занят оформлением опекунства.

По словам актера, синдром Дауна никак не повлиял на его любовь к наследнику, и он не намерен уезжать от Платона, что бы ни произошло.

Ранее мы писали, что Николай Басков решает проблемы с голосом необычным способом.