Маргарита Симоньян объяснила, почему ее книгу не стоит давать детям до 16 лет

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, почему ее книгу нельзя давать лицам младше 16 лет. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

У Симоньян спросили: «Почему не стоит давать детям до 16 лет? Не поймут или в другом причина?»

На это главный редактор RT сказала: «Да, думаю, не поймут и язык не осилят».

Интернет-пользователи писали в комментариях, что работа «очень сложно дается» в плане понимания. «Данное произведение не для каждого подойдёт», - делятся мнением в Сети.

Симоньян отмечала, что даст ее своим детям в 16 лет. Она делала оговорку: «Впрочем, к тому времени все, что написано в книге, может стать не будущим, а настоящим».

Ранее главный редактор RT рассказывала, что перед публикацией произведение читал известный каждому в России человек. По словам Симоньян, ее работу одобрили «не один и не два священника».