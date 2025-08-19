«Человек, чье имя известно в нашей стране каждому»: Симоньян рассказала, кто читал ее книгу до публикации

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на сообщение в Сети о том, что перед публикацией книги ей следовало показать написанное священникам. Медиаменеджер рассказала, что материал читал не один священник, в том числе человек, известный всем в России.

Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Читательница упрекнула Симоньян в том, что книга написана не в строгом соответствии с «Евангелие», как утверждала автор.

«Очень уважаю вас, но перед тем, как выпустить книгу в свет, надо было ее показать хоть кому-нибудь из священников», - обратилась к Симоньян читательница.

Она указала на некоторые недостатки в работе: по словам женщины, Христос не родится второй раз, а Марию Магдалину не называли блудницей. В конце своего обращения к главному редактору RT она призвала посмотреть фильм Бориса Корчевникова «Апокалипсис».

Симоньян в ответ написала: «У меня никогда не хватило бы наглости даже думать о том, чтобы публиковать такую книгу, не получив одобрение от представителей Церкви. Книгу читали не один и не два священника: от матушки соседнего монастыря до человека, чье имя известно в нашей стране каждому».

Главный редактор RT отметила, что в случае отрицательного отзыва удалила бы книгу из ноутбука и не отправляла в издательство.

«Но они сказали, что это такая книга, которая многих может привести к вере и разрешили мне ее публиковать. Это ведь художественное произведение, не теософское», - написала Симоньян.

Ранее она рассказывала, что муж и свекровь много правили текст и жили книгой два года.