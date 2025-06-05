«Маргарита, с такой фигурой нужно ходить в лосинах»: Симоньян прокомментировала свое фото из прошлой жизни

Главред RT Маргарита Симоньян ведет канал в Telegram, где делится с подписчиками новостями и фотографиями. Однако на этот раз изображением с журналисткой поделился один из ее поклонников. Он выложил в комментариях снимок с медиаменеджером и сделал ее фигуре комплимент. На это супруга Тиграна Кеосаяна заявила, что данное фото — из прошлой жизни.

Пользователь прокомментировал запись Симоньян, в которой она написала, что вновь надела лосины. Он выложил фото с Маргаритой, где та блистает своей фигурой. Подписчик порекомендовал журналисте всегда ходить в лосинах.

«Маргарита, с такой фигурой нужно ходить в лосинах», — написал поклонник Симоньян.

Глава RT, в свою очередь, ответила, что эта фотография была сделана в прошлой жизни. После она уточнила, что с того момента прошло полгода.

«Это фото из прошлой жизни. Хотя всего полгода назад», — отметила в публикации Маргарита.

В жизни журналистки действительно произошли серьезные изменения. Так, в больницу попал ее супруг Тигран Кеосаян. Он уже долгое время находится в коме из-за сердечного приступа.

Ранее Симоньян рассказала, из-за чего бы завершила карьеру. По словам журналистки, она намерена трудиться до тех пор, пока идет СВО.