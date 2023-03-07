«Маразм достиг зенита»: звезда Первого канала унизила «разрешившую весну» Пугачеву

В минувшее воскресенье Алла Пугачева отмечала праздник, который сама же придумала. Еще 50 лет назад она дала ему название – «День желтых тюльпанов». 73-летняя артистка в выходные вышла на связь со своими поклонниками и «разрешила весну». Традицию Примадонны понимают далеко не все россияне. А известный диктор Первого канала Ирина Мишина так и вовсе назвала это маразмом.

Вот уже несколько месяцев Алла Борисовна живет в Израиле и возвращаться в Россию не спешит. Строя жизнь за границей, вокалистка вспомнила о своем празднике, в который раньше к ее замку в Грязи несли букеты цветов. В этом году подобного уже не было, но Пугачева все равно записала обращение в преданным поклонникам, в котором поблагодарила тех, кто продолжает соблюдать традицию.

После новой публикации певицы в Сети начались бурные обсуждения не только ее «разрешения на весну», но и ее внешности. Пользователи обвинили артистку в заметном фотошопе и высмеяли ее попытки отрицать возрастные изменения. Высказаться решила и бывшая ведущая программы «Время» Ирина Мишина. Она отнеслась к посланию Пугачевой с сарказмом.

«Маразм достиг зенита. Алла Пугачева из Израиля разрешила в России весну. Раньше она разрешала нам весну из своей Грязи, а теперь вот из Израиля. Умиляющиеся маразму бабушки 20 ее поклонников даже вышли с ней на видеосвязь в одном из заведений в центре Москвы и выслушали очередную проповедь не поющей певицы о вечном и прекрасном. Не приведи Бог дожить до такого маразма», - заявила диктор.

Напомним, что уже не первый день в Сети бурно обсуждают состояние здоровья Аллы Пугачевой. Сама она отрицала, что у нее есть какие-то проблемы. Однако на днях все-таки призналась – серьезная болезнь действительно была.