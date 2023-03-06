«Бронхит ужасный»: Алла Пугачева проговорилась о болезни в Израиле

Певица Алла Пугачева, рассказывая о своей культурной жизни в Израиле, проговорилась, что перенесла «ужасный бронхит». Он длился почти целый месяц – из-за болезни Примадонна не смогла посетить мероприятие, на которое была приглашена.

Об этом артистка рассказала в интервью mk.ru.

Пугачева сказала: «Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу».

В целом, отмечает певица, она принимает все приглашения от людей, которые ей приятны. Одно из таких мероприятий – концерт певицы Лаймы Вайкуле.

Говоря о выступлении подруги, певица произнесла: «Шикарный совершенно концерт был». Примадонна назвала Вайкуле «восхитительно сильной женщиной» и добавила, что получила «огромное удовольствие» от мероприятия.

Напомним, Пугачева на концерте Вайкуле сидела в первом ряду и привлекла большое внимание. В Сети появились фото и видео с того концерта. Поклонники тщательно разглядели снимки и заметили одну важную деталь у Примадонны. На руке увидели опухоль, которую не смог прикрыть внушительный перстень.