Марат Башаров рассказал о несбывшейся мечте стать министром туризма. Об этом сообщает Леди Mail.

Актер Марат Башаров принимает участие в съемках сериала «Санкционер». В картине он играет роль мэра. По словам знаменитости, он рад, что ему начали давать серьезные амплуа.

При этом Башаров может представить себя в роли политика не только в кино, но и в реальной жизни. Все потому, что актер мечтал стать министром.

«У меня с детства была мечта — собственно, она существует до сих пор. Я хотел быть министром по туризму, чтобы бесплатно путешествовать, а заодно проверять, в каком состоянии находятся гостиницы, базы отдыха», — рассказал он.

А вот мэром в реально жизни Башаров бы не стал — слишком тяжелый труд.

Ранее мы писали о том, что Марат Башаров разволновался рядом с Нагиевым и Толкалиной.